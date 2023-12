La vita è meravigliosa | come finisce il film?

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nel finale de La, George, dopo essere tornato nel mondo che conosceva, si precipita a casa dalla moglie e dei figli, incurante dei debiti e felice di poter stare con le persone che ama. Al suo arrivo, trova ad accoglierlo la polizia, chiamata da Potter e giunta lì per arrestarlo; George sta dunque per consegnarsi gioviale agli agenti, quando all’improvviso, la casa di Via del Sicomoro si riempie di compaesani; venuti a conoscenza dell’ammanco che potrebbe far finire George in prigione, infatti, gli abitanti di Bedford hanno deciso di aiutare il loro benefattore con una gigantesca colletta. D’improvviso, il debito di George è estinto, e tutti possono festeggiare il Natale con gioia; mentre sorride a Mary e Sue Sue, Bailey si ritrova tra le mani una copia de Le avventure di Tom Sawyer, su cui Clarence ha vergato una particolare ...

Guarda il film La vita è meravigliosa in Streaming gratis e in HD in italiano su Prime Video, Itunes, Chili, RakutenTv, Google Play, Microsoft ... (screenworld)

Quali sono i film di Natale da non perdere oggi? Una lista delle principali pellicole sui canali in chiaro per passare un Natale cinematografico (ilgiornale)

Poi, chiaramente, si possono rivedere film classici e intramontabili come La(1946), o altri "neoclassici" come Una poltrona per due o Mamma ho perso l'aereo . Insomma, la scelta ...- Decisamente non adatti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD La(Commedia, Fantasy, Drammatico) in onda alle 21.20 su Rai 3 , un film di Frank Capra, con James Stewart, Donna Reed,...Quali sono i film di Natale da non perdere oggi Una lista delle principali pellicole sui canali in chiaro per passare un Natale cinematografico ...Per chi vuole vivere le feste sul divano, o semplicemente ritrovare l’atmosfera delle feste, ecco un elenco di film imperdibili, da vivere (o rivivere) rigorosamente sulle piattaforme: Netflix, Prime, ...