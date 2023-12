La solidarietà non va in vacanza | le mense aperte a Salerno

«Io sono stato sempre così. Se per certa sinistra sono diventato il simbolo del nemico, vuol dire che non hanno altri argomenti e perciò quasi me ... (secoloditalia)

Maltrattamenti e violenze - Rudy Guede non potrà più avvicinarsi all’ex compagna. La solidarietà di Amanda Knox : «Spero le stia lontano»

Il 36enne Rudy Guede, già condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre del 2007 a Perugia, non potrà avvicinarsi alla ex ... (open.online)