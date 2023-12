La resa dei conti in tv e Conte cancellato | Meloni-Schlein | tam-tam impazzito

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La sfida mancata sul palco di Atreju tra Giorgiaed Ellyalla fine potrebbe andare in scena in tv. Secondo Repubblica, lo staff della premier e leader di Fratelli d'Italia non avrebbe chiuso alla proposta della segretaria del Pd di organizzare un faccia a faccia in televisione. "Sondato da Sky, lo staff della premier ha aperto. La notizia rimbalza da 24 ore tra i partiti. Recapitata al Nazareno, dove la leader del Pd scalpita", sintetizza il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. L'obiettivo dellaè chiaro ed evidente: "Polarizzare". E' in disperata difficoltà sia nei sondaggi sia a livello mediatico e comunicativo, l'unica opportunità per distinguersi dall'alleato e rivale Giuseppecapo dei 5 Stelle è quello di guadagnarsi visibilità all'ombra della. Dal canto ...