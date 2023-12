La prossima battaglia campale sarà quella per le calorie

Leggi su linkiesta

«La nostra arma silenziosa è il cibo: silenziosa, ma formidabile».un'arma silenziosa e formidabile, ma non è certo un'arma segreta. Infatti è stata apertamente teorizzata con queste parole, già nell'aprile del 2022, da Dmitry Medvedev, lo sgherro del Cremlino di cui i media italiani (a differenza di quelli del resto del mondo) riprendono ogni raglio, per poi tacere invece sull'unico virgolettato rilevante – questo – in cui è eclatante l'agri-imperialismo russo che ha affamato il mondo. Da queste parti parliamo di «sicurezza alimentare» una volta l'anno, quando esce il rapporto della Fao. I ...