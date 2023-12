La prima Champions del Milan | la storia

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Lavinta dalrisale alla stagione 1962-1963, ottava edizione del torneo. Si chiamava ovviamente ancora Coppa dei Campioni, e vedeva la partecipazione di 30 squadre, tra cui per lavolta i campioni dell’Albania. Il Diavolo sconfisse in finale il Benfica, e divenne lasquadra italiana a vincere il trofeo. Caso curioso: esattamente come per il primo scudetto, anche per lai rossoneri spezzarono il dominio di un’altra squadra. Nel 1901 era il Genoa, padrone fin lì incontrastato del campionato italiano; nel 1963 furono invece i portoghesi, vincitori delle precedenti dueLeague. Da Herbert Kilpin, in gol nella finale scudetto di inizio secolo, ad Altafini, mattatore dell’ultimo atto contro il ...