LA Lakers-Boston Celtics oggi in tv | canale | orario e diretta streaming NBA Christmas Day 2023

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire in TV la gara tra LA, terzo incontro delDay NBA. Un grande classico della NBA a Natale: Downtown Los Angeles che ospita ie gli storici rivali dei. LeBron e compagni dopo un periodo difficile che ha fatto seguito al successo dell’In-Season Tournament, sono riusciti a tornare alla vittoria sabato sul difficile campo dei Thunder. Iarrivano a quest’appuntamento natalizio da primi della Eastern Conference. La palla a due è prevista, lunedì 25 dicembre, alle ore 23:00.su Sky Sport Uno e insulle piattaforme Sky Go, NOW e NBA League Pass. SportFace.

