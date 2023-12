La “depressione” di Natale | “Esagerazioni alimentari | alcolici e smania all’acquisto possono avere effetti davvero devastanti sul nostro equilibrio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Le luminarie delle città, i canti natalizi, le tavole imbandite per le feste che ci stanno accompagnando in questi giorni donano a molte persone piacevoli sensazioni. A molte, sì, ma non a tutte. Le feste natalizieinfatti in certi casi provocare una forma di. Un fenomeno chiamato anche “Christmas Blues”, una tristezza e malinconia che assalgono alcuni di noi, in particolare nei preparativi e durante pranzi e cenoni. Significativo infatti il dato emerso dallo “State of Social Connections report”, il più vasto studio mondiale mai realizzato sul tema della solitudine, condotto da Gallup-Meta: in Italia circa 2 persone su 10, il 17% della popolazione, affermano di sentirsi “molto sole” o “abbastanza sole”. Un fenomeno confermato anche da Telefono Amico che segnala un diffuso problema di solitudine, specialmente nel periodo delle feste. ...