La cocaina colombiana un mito da sfatare | il mercato sta cambiando

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Anche se oggi è Natale in Colombia non nevica più come una volta: ildellasta mutando rapidamente. Anche se è ancora il Paese maggior produttore di droga al mondo stanno emergendo altri attori importanti che le stanno facendo perdere non pochi guadagni e, secondo le voce di alcuni esperti, potrebbero spodestarla dal L'articolo proviene da Il Difforme.