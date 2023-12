La chiave per finire la guerra | russi nel mirino | la promessa di Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) "Questa settimana ha dimostrato ancora una volta l'efficacia del rafforzamento della nostra difesa aerea. Non serve solo a proteggere città e villaggi dai droni e dai missili, ma anche per le operazioni in prima linea. La capacità di abbattere gli aerei da combattimentoè una delle chiavi per porre fine a questanel modo giusto. Ringrazio tutti i partner che già ci aiutano in questo e si preparano a compiere passi importanti a sostegno del prossimo anno", le parole del Presidente ucrainoin un video postato sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev