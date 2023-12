Kane lascia l’hotel di Monaco e trova casa | il conto da pagare è esorbitante

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Fin dal suo trasferimento estivo dal Tottenham al Bayern, Harryha scelto di alloggiare presso il Vier Jahreszeiten Kempinski, lussuosissimo hotel dinel quale si è sistemato, insieme alla famiglia, in attesa dire. Tra allenamenti, partite e trasferte, il calciatore non è riuscito are una sistemazione e visti i comfort dell’albergo che ha garantito a lui e alla sua famiglia ogni servizio possibile, ha deciso di prolungare il suo soggiorno per 4 mesi. L’addio e ilAdesso perè arrivato il momento di salutare. Con una foto postata sui social insieme a tutto lo staff, il bomber inglese ha ringraziatoe tutti i suoi dipendenti per averlo fatto sentire a ...