Juventus | segnali da un ex

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Federico Bernardeschi manda messaggi inequivocabili alla Juve: vuole tornare in bianconero. L‘unica soluzione percorribile sarebbe quella...

Una vittoria fondamentale per la Juventus che manda segnali positivi dopo la vittoria , per due a uno, contro il Cagliari La Juventus , nell’ultima ... (juvedipendenza)

Cuadrado dopo un inizio travagliato con l’Inter, vuole tornare quanto prima a disposizione di mister Simone Inzaghi. Quale partita migliore se non ... (inter-news)

Adani ritiene giusto che la Juventus sia dietro all’Inter in classifica. L’ex difensore, in nerazzurro nelle stagioni 2002-2003 e 2003-2004, ... (inter-news)

Alle 20.45 nell'ultimo match della giornata prenatalizia si attendonoimportanti da parte ... Anche perché prima della chiusura del girone d'andata le avversarie sarannoin trasferta e ......mollano Soulé e lo stanno seguendo anche questo pomeriggio nel lunch match di campionato tra Frosinone e. Matias Soulé (LaPresse) - Calciomercato.itSulla tribune dello Stirpe sono...Carlo Ancelotti presto potrebbe accogliere un altro gioiello al Real Madrid: i blancos anticipano la Juventus e preparano 40 milioni In tema di talenti la Juventus è molto attiva e attenta, pronta a ...Adani ritiene giusto che la Juventus sia dietro all’Inter in classifica. L’ex difensore, in nerazzurro nelle stagioni 2002-2003 e 2003-2004, preferisce la rosa a disposizione di Inzaghi anche nelle al ...