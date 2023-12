Juventus | Gatti | “Difficile ed emozionante tornare a Frosinone | non sarà mai una partita come le altre”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) “Nonmai unalequi da “avversario” dopo due anni è statoed. Qui ho condiviso un anno della mia carriera che porterò dentro nel cuore per sempre, mi ha dato la possibilità di essere dove sono ora. Il legame che ho con questa società, con questi tifosiper sempre, ci tenevo veramente a ringraziarvi tutti per l’accoglienza che mi avete dato… Farò sempre il tifo per voi! È stata vittoria importante! Sempre forza. Voglio augurare a tutti buone feste, un grandissimo abbraccio”. Questo è il messaggio scritto da Federiconel giorno di Natale, a 48 ore di distanza dal successo della suasul campo del ...

infortunio muscolare per Alex Sandro al 25? di Frosinone-Juventus e per Allegri c’è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato ... (sportface)

Probabili formazioni(3 - 5 - 2) : Szczesny;, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disposizione : Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, ...Dopo 17 giornate di campionato, ladi Massimiliano Allegri ha ottenuto 40 punti, solo 4 in meno rispetto all'Inter capolista. ...6.10 Si è preso il posto fisso e la . Un'ottima prima ...Adrien Rabiot, per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i suoi tifosi, ha postato uno scatto che lo ritrae in montagna, i più attenti, però, hanno notato che il francese, anche ...Gatti: «Farò sempre il tifo per il Frosinone! Difficile ed emozionante tornare». Il messaggio del difensore della Juventus Federico Gatti, nel giorno di Natale, via social torna sul suo ritorno da avv ...