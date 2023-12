Juve | occhio | su Sudakov due big di Premier League

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Juventus , match valido per la 16^ giornata di Serie A. Brutte notizie per Gilardino, il quale dovrà fare ... (serieanews)

Poi, nella stagione successiva, la doppietta in semifinale di Coppa Italia a Torino e il rigore trasformato, sempre in casa, nella vittoria dellaper 2 - 0 in campionato . Insomma, l'Inter deve ...Per tre quarti di partita lotta anche contro se stesso, poi l'intuizione: con la coda dell'... Risponde allae si mette nuovamente a + 4 dalla Juventus. Vince per la dodicesima volta senza ...Calciomercato. E' partita la trattativa più attesa. E' bastata soltanto una frase per mettere le ali alla fantasia di tutte le grandi società ...Fenerbahce-Galatasaray, il battibecco social tra gli ex Inter Icardi e Dzeko dopo il derby turco del 24 dicembre 2023 ...