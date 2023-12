Juve | la cifra per il colpo Echeverri

Una notizia data in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Una notizia che tutti i tifosi del club bianconeri aspettavano ... (247.libero)

2023-12-08 10:12:23 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport : Molte delle dinamiche di mercato in casa Juve ntus ruoteranno ... (justcalcio)

La Juventus è abbastanza facile da fotografare, come momento, come condizione dei giocatori. Il Napoli, invece, no A “1 Football Club”, programma ... (terzotemponapoli)

Commenta per primo Tutti vogliono Claudio Echeverri . In Italia è la Juventus ad aver messo nel mirino il fantasista classe 2006 del River Plate , ma su di lui c'è già la fortissima concorrenza di ...L'Aston Villa affonda il colpo e laaccetta: Iling Jr ai salutiCome vi abbiamo raccontato ... Laè vicina a quella richiesta da Torino e potrebbe essere accettata, così l'ex Chelsea ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.“Fatto!”. Nel pomeriggio del 23 dicembre Aurelio De Laurentiis con questo tweet ufficializzava, dopo mesi di trattative, il rinnovo di Victor Osimhen. Per il centravanti nigeriano un contratto fino al ...