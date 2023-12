Justine Mattera | “Il cuore nuovo per mia sorella è il più bel regalo di Natale”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Da bambine la magia del 25 dicembre non era solo svegliarsi e correre a vedere se Santa Claus avesse riempito di regali le calze appese sulle scale della loro casa di New York. Pere Jessica, bambine insieme, separate una dall’altra da meno di due anni di età, ancor più emozionante era andare prima a sbirciare sotto al letto di papà e mamma, per scoprire in anticipo quello che avrebbero ricevuto il giorno dopo.e Jessica, più che sorelle Sorride,Elizabeth– ben nota showgirl, attrice, conduttrice e cantante statunitense naturalizzata italiana – mentre ricorda le marachelle condivise con la, che proprio pochi giorni fa – per l’esattezza l’11 dicembre – ha dovuto affrontare un trapianto cardiaco. Quella stessacon ...