“Israele pagherà” Minacce dell’Iran dopo l’uccisione di un suo generale in Siria

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Undelle Guardie rivoluzionarie, l’esercito ideologico iraniano, è stato ucciso inin un attacco vicino a Damasco attribuito a, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. IlRazi Moussavi (nella foto), uno dei consiglieri più esperti dei Guardiani in, è stato ucciso” in un “attacco del regime sionista poche ore fa” nel quartiere di Sayyida Zeinab, a sud di Damasco, ha riferito l’Irna. Il comandante iraniano supervisionava le operazioni militari dei Pasdaran innonché stretto confidente dell’ex capo della forza al-Quds, Qassem Soleimani, ucciso dagli Usa in Iraq il 3 gennaio 2020. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato oggi checertamente” per ...