Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Riappare Sinwar | «Hamas non si arrende» Netanyahu nella Striscia Attacco israeliano in Siria | ucciso un comandante dei pasdaran iraniani

Leggi anche Iran, comandante pasdaran ucciso in Siria: "pagherà" Gaza, raid a Natale su campo profughi: 70 morti Gaza, il messaggio del leader di: "Battaglia feroce conEra sparito dal 7 ottobre elo considera uno dei tre bersagli di priorità massima , un obiettivo cruciale per vincere la guerra. Yahya Sinwar , il leader dia Gaza e "cervello" dell'attacco allo Stato ebraico, è ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, ...