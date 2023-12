Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Riappare Sinwar | «Hamas non si arrende» Attacco israeliano in Siria | ucciso un comandante dei pasdaran iraniani

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ledi lunedì 25 dicembre sul conflitto tra, in diretta. Raisi: «Tel Aviv pagherà per la morte del generale». Netanyahu nella Striscia: «Non ci fermeremo»

(Adnkronos) – Il gabinetto di guerra israeliano si riunisce per discutere la proposta dell' Egitto che punta a far liberare altri ostaggi trattenuti ... (periodicodaily)

Intanto l'Egitto, dopo i colloqui conal Cairo, ha proposto un piano per porre fine alle ... In cambio,rilascerebbe 120 prigionieri di sicurezza palestinesi delle stesse categorie. ...Il Ministero delle Finanze israeliano ha dichiarato che la guerra concosterà probabilmente aalmeno altri 50 miliardi di shekel (14 miliardi di dollari) oltre a quelli finora spesi, e ...Rispunta Yahya Sinwar. Il leader di Hamas a Gaza, che non si vedeva dai massacri del 7 ottobre, appare per il suo primo messaggio pubblico dai fatti che hanno scatenato la nuova guerra in Medio ...Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, ...