Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Netanyahu nella Striscia | «Non ci fermeremo» Attacco israeliano in Siria | ucciso un comandante dei pasdaran iraniani

L'unico modo per liberare i nostri ostaggi è sconfiggeree garantire che Gaza non costituisca più una minaccia per". L'esercito israeliano non ferma le sue incursioni neanche per le ...... il leader dia Gaza Yahya Sinwar ha affermato oggi che la fazione islamica sta affrontando una "battaglia feroce e senza precedenti" contro, aggiungendo chenon si sottomet...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, ...