Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Almeno 70 morti nel raid sul campo profughi Al-Maghazi Idf | «Hamas nasconde i corpi degli ostaggi nei tunnel»

Per8mila dei morti palestinesi sono combattenti di. Le notti a Gaza e quei racconti che ci tengono vivi "Si può invocare il genocidio degli ebrei Dipende" I motivi del conflitto - ...... secondo il giornale, che cita fonti ben informate, pochi giorni dopo l'assalto didel 7 ottobre nel sud di, l'11 ottobre, il presidente Usa convinse il premier israeliano a fermare un ...È il 78esimo giorno di guerra: più di 20.000 palestinesi morti, di cui circa 8mila bambini, secondo Hamas. In Israele 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Lunga telefonata tra Biden e Netanyahu: ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...