Isole Canarie Un obiettivo | una destinazione Tutto l’anno

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Leggende dello sport come Alberto Contador (ciclismo), Katinka Hosszú (nuoto) e Iwan Thomas (atletica) saranno tra i protagonisti della campagna Eurosport e l’Ente per il Turismo dellehanno collaborato per realizzare: “”, una campagna multicanale per promuovere l’arcipelago comeperfetta per atleti professionisti, atleti semi-professionisti e squadre che cercano le condizioni ottimali per prepararsi alle prossime competizioni. La campagna sarà guidata da tre leggende dello sport che offriranno esperienza, approfondimenti e analisi durante le dirette di Eurosport per Parigi 2024 tra luglio e agosto: Il sette volte campione dei Grandi Giri (Tour de France, Giro d’Italia e la Vuelta in Spana), Alberto Contador. La tre volte campionessa olimpica di nuoto ungherese e detentrice del record mondiale, Katinka ...