Iran | comandante pasdaran ucciso in Siria | “Israele pagherà”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Un ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, idell', è statoin un "attacco" nella zona della capitalena Damasco attribuito a. Lo riferisce l'agenziaiana Tasnim, secondo cui Sayyed Razi Mousavi – descritto come "uno dei più importanti consiglieri dei Guardiani della Rivoluzione in" – è statooggi in un raid nell'area di Sayyidah Zaynab (Sitt Zaynab). La tv di statoiana ha interrotto le trasmissioni per dare notizia della morte di Sayyed Razi Mousavi, descritto come vicino a Qassem Soleimani, capo della Forza Qudsin un raid americano in Iraq nel 2020. I Guardiani della Rivoluzione hanno ...

AGI - In un raid aereo israeliano, vicino a Damasco, in Siria. è rimasto ucciso un altoiraniano dei Guardiani della Rivoluzione islamica. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo l'agenzia di stampa semi - ufficiale iraniana Tasnim, si tratta di ...Un ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, i Pasdaran dell', è stato ucciso in un "attacco" nella zona della capitale siriana Damasco attribuito a Israele. Lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui Sayyed Razi Mousavi - descritto come "uno dei ...Un ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, i Pasdaran dell’Iran, è stato ucciso in un “attacco” nella zona della capitale siriana Damasco attribuito a Israele. Lo riferisce l’agenzia irani ...Un ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, i Pasdaran dell'Iran, è stato ucciso in un "attacco" nella zona della capitale siriana Damasco attribuito a Israele. Lo riferisce l'agenzia irani ...