Iran | comandante Guardiani ucciso in Siria | “Israele pagherà”

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un ufficiale deidella Rivoluzione islamica, i Pasdaran dell’, è statoin un “attacco” nella zona della capitalena Damasco attribuito a. Lo riferisce l’agenziaiana Tasnim, secondo cui Sayyed Razi Mousavi – descritto come “uno dei più importanti consiglieri deidella Rivoluzione in” – è statooggi in un raid nell’area di Sayyidah Zaynab (Sitt Zaynab). La tv di statoiana ha interrotto le trasmissioni per dare notizia della morte di Sayyed Razi Mousavi, descritto come vicino a Qassem Soleimani, capo della Forza Qudsin un raid americano in Iraq nel 2020. Idella Rivoluzione hanno ...

