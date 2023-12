Iran | comandante Guardiani ucciso in Siria | “Israele pagherà”

AGI - In un raid aereo israeliano, vicino a Damasco, in Siria. è rimasto ucciso un altoiraniano dei Guardiani della Rivoluzione islamica. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo l'agenzia di stampa semi - ufficiale iraniana Tasnim, si tratta di ...Un ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, i Pasdaran dell', è stato ucciso in un "attacco" nella zona della capitale siriana Damasco attribuito a Israele. Lo riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui Sayyed Razi Mousavi - descritto come "uno dei ...Un ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione islamica, i Pasdaran dell'Iran, è stato ucciso in un "attacco" nella zona della capitale siriana Damasco attribuito a Israele. Lo riferisce l'agenzia irani ...Sayyed Razi Mousavi è stato ucciso in dall'aviazione israeliana mentre si trovava in una fattoria vicina a Damasco, probabilmente un centro di comando degli Hezbollah. Era un collaboratore del general ...