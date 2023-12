Inter Primavera | due gioielli da tenere d’occhio! Uno il figlio d’arte

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’chiude il suo 2023 al primo posto in campionato e da qualificata al prossimo turno di UEFA Youth League. La stagione sta proseguendo al meglio e i risultati lo confermano. La dirigenza può già seguire inoltre dueper il futuro nerazzurro. ISSIAKA KAMATE – L’esterno dell’è il primo marcatore della squadra con sette gol in campionato e uno in UEFA Youth League. Di piede sinistro, ma capace anche con il destro e lo testimonia l’ultima rete segnata con il Lecce. Nato a Aulnay-sous-Bois in Francia il calciatore si è formato al Montfermeil U17 prima di approdare a Milano nell’estate del 2020. Passando dall’Under 18 fino allaè alla seconda stagione agli ordini di Cristian Chivu, alla prima da protagonista assoluto. Con la maglia ...

Una rondine non fa, ma delle buone giocate si erano viste già contro l'e anche contro la Juve. Poi, come Mazzarri non ha mai smesso di ripetere, al primo errore gol subito e morale ...Parto col dire qualcosa di forte: questaè forse la migliorche io abbia mai visto in ... Forma una catena infermabile con Bastoni, lo seguo da quando era inma non avrei mai ...A parlare del campionato a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.Inter Primavera, il programma ufficiale di gennaio per i nerazzurri di Chivu, attualmente al primo posto in classifica Si è chiuso con la vittoria sul Lecce, il 2023 dell’Inter Primavera di Chivu, che ...