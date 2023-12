Inter padrona del tempo! L’importanza di segnare al momento giusto

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il gol di Yann Bisseck in-Lecce (2-0) evidenzia la straordinaria capacità dei nerazzurri di colpire al. Specialmente a ridosso dell’vallo. CHIUDERE SUBITO – L’2023/24 è una macchina da gol, come dimostrano le 41 reti segnate in Serie A (+34 di differenza reti). Ma a saltare all’occhio, soprattutto dopo l’1-0 di Yann Bisseck al Lecce, sono i momenti in cui gli uomini di Simone Inzaghi arrivano al gol. I nerazzurri sembrano avere perfetta contezza di quando è più opportuno. Tanto che, nella prima fase di campionato, erano quasi ineluttabili nei primi 30 minuti di gioco: quattro gare consecutive in rete nella prima mezz’ora, da-Monza (Lautaro Martinez all’8?) a-Milan (Henrikh Mkhitaryan al 5?). Adesso ...

