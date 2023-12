Inter | l’obiettivo di mercato Buchanan non convocato dal Club Brugge per l’ultima partita del 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il calciodi gennaio ancora non prende il via, ma la trattativa che potrebbe portare Tajonall’pare ormai ben avviata. Il calciatore canadese, esterno destro, è in scadenza a giugno del 2025 e non ha alcuna intenzione di rinnovare con i belgi del, sua squadra attuale. E anche in occasione delsfida del, quando domani la sua formazione affronterà l’Union Saint Gilloise,non è stato. Il calciatore e il suosembrano solo aspettare l’offerta da parte dei nerazzurri. SportFace.