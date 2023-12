Inter | la sfida Scudetto con la Juventus nel vivo Una data

(Di lunedì 25 dicembre 2023) C’è solo unanella mente dell’per prendersi veramente lo. Lacon lacontinua di settimana in settimana, la Serie A ha ufficializzato pochi giorni fa gli orari delle partite dei prossimi turni. IMPORTANTE – Al 25 dicembre l’è a 44 punti in 17 partite, esattamente lo stesso risultato raggiunto dal Napoli di Luciano Spalletti durante la scorsa stagione. La squadra nerazzurra però ha rivali a differenza dei partenopei, rimasti primi e senza mai pericoli dalle retrovie. Lasi trova a quota 40 e non molla un colpo. Tolto il pareggio con il Genoa i bianconeri hanno concesso meno del previsto all’, rimanendo sempre a distanza di un punto. C’è unain mente che potrebbe completamente ...

