Inter | in attacco movimenti? La strategia della dirigenza – SM

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’dell’desta qualche preoccupazione dopo l’infortunio di Lautaro Martinez. I dubbi su Alexis Sanchez e Marko Arnautovic ci sono, il pianoviene però spiegato da Sport Mediaset. PIANI – Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non convincono a pieno. Gli infortuni e le assenze non previste non hanno accontentato la, che però non ha in mente di muoversi sul mercato. L’emergenza reale è considerata quella sulla fascia destra, dove probabilmente arriverà Tajon Buchanan. Il nome cheessa sul mercato è quello di Mehdi Taremi, che va in scadenza a giugno. Il calciatore del Porto ha aperto, aspetta l’occasione e dopo la Supercoppa Italiana la società deciderà se piazzare il colpo o meno.-News - Ultime notizie e calciomercato ...