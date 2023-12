Inter | dall’altra parte di Milano freddo polare -11 | lo Scudetto?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’guida la classifica del campionato con 44 punti, lasciando fino ad ora solo briciole alle avversarie. Un cammino quasi perfetto, che permette di avere a distanza di sicurezza i cugini del Milan: -11 egelido da quelle parti. PERFETTI! – Non è certamente la Coppa Italia a peggiorare il giudizio della primadi stagione dell’, nemmeno il secondo posto nel girone di UEFA Champions League, che tra l’altro ha permesso di evitare il PSG agli ottavi di finale. L’guida la Serie A a 44 punti, ha vinto 14 delle 17 partite giocate pareggiandone due e perdendone una sola con il Sassuolo per episodi sfortunati e sporadici. Ha chiuso con un clean sheet in 12 occasioni, subendo solamente 7 gol e segnandone 41. Miglior attacco con 10 reti di distacco, miglior difesa con 4 dalla Juventus. ...