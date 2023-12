Inter | aria di rinnovi | prima Lautaro | poi Il momento dei capitani

“Il ministro dell’Economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come si ... (lanotiziagiornale)

«Il ministro dell’economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come ... (open.online)

Respirarenuova, che possa infondere freschezza ai reparti, soprattutto in mediana, nonché la ... almeno in Serie A , complici i diciassette punti accumulati dall'capolista. Discorso ...... Bowen ha approfittato di un'indecisione dell'ex estremo difensore dell'per portare gli ... Il pronostico Quello con lo Sheffield United ha tutta l'di essere un incidente di percorso per un ...Ha deciso una finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, per poi arrivare fino in Romania. Si tratta di Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio ora in forza all'Hermannstadt.Il sito del noto quotidiano parla della situazione relativa al Napoli che sta affrontando una stagione molto negativa.