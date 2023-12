Inghilterra | Southgate | “Mourinho ha ragione | dopo il ct posso fare qualsiasi cosa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il commissario tecnico dell’Gareth, ha parlato della sua avventura al Middlesbrourgh e di una conversazione avuta con José: “Tutto il mondo parla ancora di quel Middlesbrough… e del fatto che eravamo retrocessi. E’ così, al terzo anno è successo. Ma eravamo stati 3 anni in Premier League… Non esiste nel mondo del calcio un incarico che mi spaventitutto ciò che ho vissuto come commissario tecnico dell’sinceramente. Non avrai mai più pressioni tanto forti o problemi tanto complicati. Ricordo bene una discussione con Joséquando lui era al Manchester United. Mi disse: ‘Una volta che avrai portato a termine il tuo attuale incarico potrai’. In quel momento ...