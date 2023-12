Incidente Firenze | scontro fra auto a Barberino Mugello | 3 morti

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – E' di tree un ferito il bilancio di unavvenuto adi, intorno alle 16.35 circa. L'impatto fra duesi è verificato lungo la SP501, km 3+500. Le cause non sono state ancora accertate e dopo l'i veicoli sono rimasti parzialmente incendiati. Sul posto sono intervenuti uomini dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia Borgo San Lorenzo, vigili del fuoco e 118. I Vigili del fuoco in particolare hanno estratto un uomo da un'incendiata e lo hanno affidato al personale sanitario, che ne ha constatato il decesso. Anche le due persone che viaggiavano sulla seconda vettura sono state affidate ai soccorsi: anche in questo caso, purtroppo, sono stati ...

Paura sull'A1 per un camion che ha perso il controllo rovesciandosi. Ripercussioni gravi per il traffico (247.libero)

19.00 Scontro frontale tra auto, 3 morti Tre persone sono morte in unstradale lungo la Sp 131, al km 3+500, in via Del Lago a Barberino del Mugello (). Dopo il violento scontro frontale, i vigili del fuoco hanno estratto da una vettura, che a seguito ...Terribilenel pomeriggio del giorno di Natale a Barberino di Mugello, in provincia di. In uno scontro tra auto avvenuto intorno alle 16:35 tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita. ...BARBERINO DEL MUGELLO - E' di tre morti e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto a Barberino di Mugello, Firenze, intorno alle 16.35 circa. L'impatto, fra due veicoli si ...Grave incidente stradale a Barberino di Mugello, vicino Firenze: due veicoli si sono scontrati frontalmente, il bilancio è di tre morti e un ferito. L'impatto, intorno alle 16.35, ...