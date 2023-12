Inchieste | rivoluzioni | lotta scudetto | Juve | i 5 momenti più significativi del 2023

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Fuori dalle coppe anche a causa dei 10 punti tolti in classifica per l'inchiesta sulle plusvalenze, lavive uncon una rivoluzione in dirigenza, tanti problemi (non ultime le squalifiche di ...

Fuori dalle coppe anche a causa dei 10 punti tolti in classifica per l'inchiesta sulle plusvalenze, la Juve vive un 2023 con una rivoluzione in dirigenza, tanti problemi (non ultime le squalifiche di ...... missioni di pace ecolorate, ossia missili a tutto spiano e guerre per procura, ... Grandi e appassionatemainstream , dalle tv al web, fino ai grandi giornali; non ha fatto certo ...Il nuovo filone di indagini aperto dalla Procura di Roma a carico della Juventus riguarda il bilancio 2021-2022: nel mirino le operazioni Demiral e Romero ...Inchiesta Prisma, la Procura di Roma ha chiuso le indagini preliminari sui conti della Juventus: ecco quali sono le ipotesi di reato formulate dai pm ...