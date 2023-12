Incendio Malagrotta | Vigili del fuoco | Situazione sotto controllo

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Èladopo il maxidivampato nel pomeriggio del 24 dicembre nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di, a Roma. A riferirlo sono fonti deidel. Ancora da chiarire le cause del rogo. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha invitato a tenere le finestre chiuse in un raggio di 6 chilometri dal luogo, mentre il sindaco Roberto Gualtieri continua a seguire da vicino l'evolversi della, in stretto contatto con il governo.

'Voglio ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che, in queste ore, hanno condotto le operazioni di spegnimento nell'scoppiato a. La Protezione Civile del Lazio sta intervenendo con autobotti regionali. Fino alle 23 ne abbiamo avute 4 in uso, per il 25 mattina ne abbiamo allertate altre 3. Sono ...I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'del Tmb1 nella discarica dia Roma. Intanto si attendono i risultati del monitoraggio sulla qualità dell'aria: i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ...E' successo intorno alle 15,30 ilmamilio.it In data odierna la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma alle ore 15,30 circa ha inviato in via di Malagrotta quattro squadre di… Leggi ...Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del maxi incendio divampato nel pomeriggio del 24 dicembre nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex ...