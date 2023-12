Incendio Malagrotta | disponibili i primi dati ARPA sulle polveri sottili

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nuovi aggiornamenti sull’scoppiato ieri presso l’impianto diLazio ha diramato poco fa una nota con iprovenienti dalle centraline fisse, tutti gli aggiornamenti. In relazione all’che si è verificato nel pomeriggio del 24 dicembre che ha coinvolto l’impianto di trattamento dei rifiuti nel comune di Roma a, l’Lazio ha installato due campionatori ad alto volume, strumenti necessari per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, PCB e diossine: il primo a circa 500 metri a nord ovest e il secondo a circa 100 metri a sud est dall’area interessata ...

È proseguito per tutta la notte tra il 24 e il 25 dicembre il lavoro dei vigili del fuoco per l’incendio nella discarica di Malagrotta all’interno ... (ilfattoquotidiano)

Le centraline di(a 3 km dal sito dell'), Castel di Guido (a 7 km) e due di Fiumicino (a 12 km) 'non hanno risentito degli effetti delle polveri generate dall'evento', afferma l'...Il coro di Natale del Campidoglio intona la sinfonia del complotto. Dalle parti di palazzo Senatorio nessuno crede che il nuovoall'impianto di trattamento meccanico biologico di, il secondo in 18 mesi , sia accaduto per caso. Nessuno lo dice apertamente, tutti lo lasciano ampiamente intendere: dietro alle ...Malagrotta non brucia più, sono serviti 100 vigili del fuoco per spegnere l’incendio del Tmb1 nella discarica di Malagrotta a Roma. Adesso si lavora al raffreddamento delle aree. Intanto si attendono ...Divieto di attività sportive all'aperto in un raggio di 6 chilometri dal luogo dell'