Incendio di Malagrotta | spente le fiamme | pompieri al lavoro tutta la notte

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Roma, 25 dicembre 2023 – Dopo un’intensa lotta durata perla, leche hanno divampato nell’impianto dei rifiuti di(leggi qui) sono state finalmente. L’, che ha generato grande preoccupazione nella città, ha richiesto l’intervento tempestivo e coordinato del personale dei vigili del fuoco proveniente non solo da Roma ma anche dalle regioni limitrofe. Appena lesi sono sviluppate, le squadre dei vigili del fuoco sono state inviate sul posto per fronteggiare l’emergenza. L’di proporzioni considerevoli ha richiesto un impegno costante e determinato, con le operazioni di spegnimento che si sono protratte perla. Per affrontare questa complessa ...