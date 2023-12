In fumo la discarica di Malagrotta Si indaga sulla pista dolosa

(Di lunedì 25 dicembre 2023) AGI - È sotto controllo la situazione nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'ex megadi, a Roma, dove per tutta la notte di Natale i Vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai dell'incendio divampato nel pomeriggio della vigilia. Lo riferiscono fonti dei Vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause del rogo, al momento non si esclude nessuna ipotesi. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha invitato a tenere le finestre chiuse in un raggio di 6 chilometri dal luogo, mentre il sindaco Roberto Gualtieri continua a seguire da vicino l'evolversi della situazione, in stretto contatto con il governo. Le fiamme sono divampate nel Tmb 1 di, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Roma e Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 di domenica in via di ...

AGI - In fiamme il Tmb 1 di Malagrotta , l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Roma e Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 in via ... (agi)

AGI - In fiamme il Tmb 1 di Malagrotta , l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Roma e Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 in via ... (agi)

AGI - In fiamme il Tmb 1 di Malagrotta , l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Roma e Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 in via ... (agi)

... lapiù grande d'Europa, è stata protagonista di un grave episodio domenica 24 dicembre 2023 . Un incendio ha invaso l'impianto di trattamento dei rifiuti, generando una nube di...... nel sito che ospita la ex megadella Capitale, ormai chiusa da anni. Massima attenzione per chi vive nella zona: 'Tenete chiuse le finistre' a causa del, consiglia la Protezione ...AGI - In fiamme il Tmb 1 di Malagrotta, l'impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Roma e Provincia. L'incendio si è sviluppato alle 15.30 in via di Malagrotta 257. Sul posto sono intervenuti i vigi ...Sono 40 i Vigili del Fuoco al lavoro, con 13 automezzi, nella discarica di Malagrotta per l'incendio sviluppatosi all'interno dell'impianto Tmb1 per il trattamento dei rifiuti, in zona Roma Sud. Una c ...