In coma indotto per 48 ore Cosa è successo a Madonna

Proseguono i problemi di salute per Madonna. La cantante è stata in coma indotto per 48 ore. A raccontarlo è stata lei stessa ai fan durante il concerto di New York dello scorso weekend, un evento parte del suo Celebration World Tour. A riferirlo è il magazine People. Di cosa sia accaduto a Madonna a fine giugno di quest'anno si è detto e scritto moltissimo. La certezza è che la popstar abbia avuto un malore, tanto da finire in ospedale ed essere ricoverata in terapia intensiva.