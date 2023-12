Immagini dal Sannio | la zampogna di Scapoli | uno dei borghi più belli d’Italia

(Di lunedì 25 dicembre 2023)è un delizioso paese in provincia di Isernia che non raggiunge i mille abitanti, a ridosso delle Mainarde e della Valle del Volturno, che attorno a sé annovera bellezze naturali e paesaggi suggestivi e che rientra nel Parco Nazionale … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Attimi di paura a Strozza, in Valle Imagna. Nella mattinata di venerdì 15 dicembre un camion che percorreva via Piave a causa di un problema ... (liberoquotidiano)

C’è chi dice che il Molise non esista, invece esiste eccome. È qui, in questo piccolo lembo di terra, che troviamo valli, boschi, montagne e mare, e ... (fremondoweb)

...fenomeno climatico noto come El Niño (che provoca un forte innalzamento delle temperature) e... Lecondivise mostrano elefanti bloccati nel fango e altri trovati morti in pozze d'acqua poco ...Ma gli inquirenti, che stanno analizzando diversi video condella serata e del corpo della vittima trascinato da iragazzi, hanno dubbi sulla versione del minorenne che potrebbe addossarsi la ...Insieme ai nostri 777 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...Poche ore prima di Natale, un leaker ha fornito la prima occhiata a Galaxy S24 Ultra con il suo nuovo modulo quad-cam basato su una fotocamera principale da 200 megapixel e il nuovo teleobiettivo da 5 ...