Il triste Natale di Conte | lacerato dal complesso di inferiorità

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Giuseppesembrerebbe aver definitivamente smarrito la pacatezza e il bon ton istituzionale d’un tempo. I toni posati e lo charme che hanno contraddistinto la prima fase dell’esperienza politica del leader pentastellato hanno infatti lasciato spazio a una dialettica dal piglio forte e insolente di stampo tipicamente populista che, nei fatti, sta sancendo una sorta di ritorno al grillismo delle origini per il suo Movimento. Ma cosa si cela davvero dietro alla radicale metamorfosi di Giuseppe? Sicuramente, il suo evidente nervosismo non può essere interpretato come un segnale di forza. Anzi. I nervi tesi del capo politico dei Cinque Stelle tendono a palesare tutte le sue fragilità. Da un lato, la totale assenza di idee e proposte concrete che vadano oltre al nuovo (ma ormai arcinoto) provvedimento bandiera dei grillini, quello sul salario ...

Torneremo vicini, non sono, sono positivo perché la mia famiglia è qua, la mia famiglia siete voi, la mia famiglia sono i miei bambini. Mi ricorderò di questoperché sarà stato quel ...Non sono, sono positivo perché la mia famiglia è qua, la mia famiglia siete voi...'. ...INSTAGRAM/FACEBOOK Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Gli auguri social dei vip per,...Come annunciare la speranza e la luce del Natale di fronte al male assoluto e alla sofferenza di tanti bambini a Gaza, in Ucraina e negli infiniti teatri di guerra del pianeta Per lo scrittore e inse ...La Croce Rossa con la sua unità mobile porta cibo e coperte a una sessantina di persone: «Bisognosi in aumento del 30%» ...