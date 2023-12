Il suono delle campane di San Pietro nel giorno di Natale

(Di lunedì 25 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 A seguito della benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, ledi Sanhanno suonato per salutare il. Per l'occasione speciale ha suonato anche il campanone, detto Valadier, del peso di 9 tonnellate e con un diametro di due metri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L'aria della sera era piena di buoni odori; si sentiva il suono delle campane che annuncia­vano la Santa Notte. Anche se c'era un po' di miseria gli animi erano tranquilli ed ogni cuore si beava di ...Al termine della Santa Messa e della Novena di Natale sono arrivati gli zampognari che con il dolce suono delle zampogne hanno regalato un momento di forte commozione all'intera comunità parrocchiale.