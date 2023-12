Il primo scudetto del Milan | la storia

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ilvinto dalrisale addirittura al 1901. Agli inizi del secolo infatti, dopo solo due anni dalla fondazione del Club, i rossoneri si laurearono campioni d’Italia per la prima volta. Era la 4ª edizione del campionato italiano di calcio e venne disputata tra il 14 aprile 1901 e il 5 maggio 1901. Capocannoniere del torneo fu Umberto Malvano della Juventus, con 4 reti. Il campionato era ancora organizzato con la formula “da Coppa” e ad eliminazione diretta. La cosa decisamente particolare era rappresentata dalla regola che voleva i campioni in carica (il Genoa) direttamente qualificato per la finalissima. A quest’ultima ilci arrivò dopo aver superato l’eliminatoria lombarda e soprattutto dopo aver battuto per 3-2 la Juventus (i piemontesi giocavano ancora in rosa-nero) in semifinale. Dopodichè, ...