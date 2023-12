Il pranzo di Natale a Trastevere della comunità di Sant’Egidio FOTO

Quest'anno confermata con uno sforzo in più dal momento che per la prima volta l'hotel è aperto e tutto lo staff è impegnato per ildiper i clienti, sold out. Determinante l'aiuto di ...Roma, 25 dicembre 2023 Ecco le immagini deldiorganizzato dalla comunità di San'Egidio a Santa Maria in Trastevere a Roma. Le porte della basilica si sono aperte per ildiper i più bisognosi.L’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica ha stilato un decalogo.Porlezza Il titolare: «Siamo abbandonati, impossibile andare avanti così». Troppi esemplari: «Ci impongono recinti con pali in legno e non in metallo» ...