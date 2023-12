Il Natale non ferma i raid israeliani Colpito un campo profughi a Gaza | ucciso un generale dei pasdaran in Siria

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah parla su X della guerra in Medio Oriente: “Il Natale è un momento in cui le famiglie si riuniscono e ... (sportface)

«A Betlemme questo Natale c’è la guerra. E quando c’è la guerra si ferma tutto il resto, non c’è nient’altro. L’augurio più importante oggi è un ... (open.online)

Natale - spoiler : le persone non odiano la festività ma i parenti

“Quando ti sposi?”, “Quando ti laurei?” “Dove l’hai lasciato il fidanzatino?” “Ma i figli?”. No no e no. Sono proprio questi gli interrogativi ... (ildifforme)