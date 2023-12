Il Natale dei senzatetto al dormitorio del Galgario | “Prego per rivedere la mia famiglia”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Bergamo. Dopo aver cenato alla mensa della stazione, si incamminano velocemente e alle 20.30 stanno già entrando nelle loro stanze. Anche se il clima è più mite degli altri anni, il freddo dell’inverno di Bergamo picchia sempre. Anche nell’anima, per chi è solo come iche ogni notte trovano alloggio alDel. Ogni notte, compresa quelle di. Poco lontano dal centro e dalle luci dello shopping riservate a chi cerca gli ultimi regali. Per Mamadou, Salvatore e Youssef, invece, il dono più bello è quello di avere un posto caldo dove dormire, ma soprattutto uno spazio dove essere accolti a accettati, lontano da quella strada che ha voltato loro le spalle. Situato in un ex convento del ‘200 parzialmente ristrutturato, che si trova nell’omonima via a pochi passi dalla questura, dal 1991 il ...