Il Mes e la matrigna severa | Ghisleri | gli schiaffi degli italiani alla Ue

A chi in questi giorni sostiene che l'Europa è(anche qualche alleato) ricordo invece ad ... SulForza Italia ha sostenuto che non fosse una emergenza discuterne oggi, perché occorre che l'...A chi in questi giorni sostiene che l'europa è(anche qualche alleato) ricordo invece ad ... "SulForza Italia ha sostenuto che non fosse una emergenza discuterne oggi, perché occorre che l'...Vicenda Mes, la (perduta) credibilità negoziale in sede europea potrebbe generare maggiori difficoltà nei prossimi dossier economici ...Il no è stato fortemente voluto dalla Lega, che rivendica una coerenza di fondo: «Sono dieci anni che diciamo no». Matteo Salvini esulta ma la delusione a Bruxelles è evidente ...