Il mercato tutelato dell’elettricità è stato prorogato al primo luglio

(Di lunedì 25 dicembre 2023) E’ stata fissata al 12024, rispetto al previsto 1 aprile, la data di attivazione del. L’Arera, in base a quanto previsto dall’ultimo decreto energia, per assicurare uno svolgimento coerente del processo del “fine tutela” per i clienti domestici non vulnerabili di elettricità, ha fissato al 12024 (rispetto al

MILANO – L’ Arera , in base a quanto previsto dall’ultimo decreto energia, per assicurare uno svolgimento coerente del processo del “fine tutela” per ... (lopinionista)

... si moltiplicano gli appelli per rinviare scadenze imminenti: i consumatori chiedono di posticipare la fine deldel gas (che terminerà il 10 gennaio) sulla scia di quanto fatto per ...Il conto alla rovescia per ildel gas è iniziato e Federconsumatori Reggio è preoccupata dal fatto che i cittadini abbiano tutti gli strumenti per decidere correttamente verso quale ...La risposta è nulla. Non sono previste infatti né sanzioni, né interruzione del servizio. Alle famiglie che entro la data di fine del mercato tutelato non avranno effettuato il passaggio verrà ...In tal caso, infatti, si può restare senza rispettare alcuna scadenza nel mercato tutelato. (Money.it) Bolletta gas: l'ARERA pubblica i codici offerta per utenti domestici non vulnerabili del mercato ...