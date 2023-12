Il Grande Fratello va in onda a Natale? Programmazione Mediaset 25 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Nientesu Canale 5 per il periodo delle festività di: il 252023 spazio al concerto di Federica Panicucci. Nientesotto il periodo di(ilcorrieredellacitta.com)Il, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini, subirà alcune modifiche nel palinsesto durante le festività natalizie. In particolare, la puntata del 25, ovvero a, non sarà trasmessa. Al suo posto, gli spettatori potranno godersi un concerto evento con diverse stelle della musica italiana, condotto da Federica Panicucci. Quindi, se avevate programmato di seguire ildurante la serata di ...