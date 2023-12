IL CASEIFICIO IANNONE FA GLI AUGURI DI NATALE CON ELODIE E IANNONE | UNA SORPRESA!

Amore, motori, concerti e … mozzarelle per Andreaed Elodie. Una foto pubblicata oggi daldi Tornareccio ritrae il pilota vastese e la cantante in posa sorridenti e sereni con il giovane Matteo pronti a fare incetta di gustosi latticini. Li porteranno loro a tavola per ...TORNARECCIO. Auguri di Natale sui social con il motociclista Andreae la cantante Elodie da parte deldi Tornareccio. "Tanti auguri di buone feste dae da due nostri affezionati clienti", recita il post, confermando la passione per le mozzarelle da parte della coppia vip. ...Cronaca Chieti - 25/12/2023 09:37 - La foto della cantante e del motociclista diventa virale sui social Il caseificio Iannone di Tornareccio ha colto tutti di sorpresa con gli ...